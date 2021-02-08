Владивосток, , 10:49 — REGNUM В Приморье резидент ТОР «Михайловский» — компания «НК Лотос» — ввела в эксплуатацию первые десять га теплиц. Свежие овощи по доступной цене поступят в продажу уже в апреле, помидоры — осенью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионально правительства.

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В этом году компания планирует вырастить более 5 тыс. тонн огурцов, помидоров и зелени.

Уже посеяли огурцы и зелень.

Помимо «НК Лотос» в Приморье работают три тепличных комплекса в Партизанске и Артёме общей площадью 10 гектаров. Тепличным хозяйствам предусмотрена краевая субсидия — 30 тыс. рублей на тонну произведенной и реализованной продукции.

«В 2020 году тепличные комплексы вырастили более 3 тыс. тонн овощей и зелени. В том числе почти 2,9 тыс. тонн огурцов и 51 тонну томатов», — отметили специалисты.

Запуск первой очереди позволит выпустить на рынок около 8 тыс. тонн овощей в год и создать 130 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в райцентре Ташла Оренбургской области построят крупный тепличный комплекс по выращиванию ягод. Проект включен в реестр приоритетных. Его стоимость оценивается в 709 млн рублей.