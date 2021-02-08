Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Туристический поток в Петербурге за 2020 год сократился более чем на 70%. Об этом сообщила замглавы городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Всего за прошлый год Петербурга принял порядка 2,9 млн туристов. Около 500 тыс. из них прибыли из-за границы.

При этом город посетили примерно на 82% иностранных граждан меньше, чем в предыдущие годы. Однако произошли и другие изменения, например, увеличилось время пребывания туриста и средний чек в Петербурге.

«Это является очень важным для нас, так как туризм — это вклад в экономику и возможность аргументировать, что туризм является стратегически важным направлением для развития территории. Цели прибытия тоже стали иными, все-таки отразилась пандемия на выборе многих туристов», — цитирует Гвичию «Интерфакс».

Программа кешбэка также, по ее словам, увеличила объемы семейного туризма в северной столице, но чаще всего гости города предпочитали останавливаться у родственников, приезжали с деловыми целями либо на обучение.

Ранее председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что петербургской туристической отрасли может понадобиться примерно 2,5 года на восстановление после пандемии.

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