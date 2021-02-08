Москва, , 10:14 — REGNUM Одни из самых высоких заработных плат в Москве традиционно предлагают в сфере IT, показало исследование сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Отмечается, что руководитель интернет-магазина в крупной компании может получать до 300 тыс. рублей в месяц. Системный аналитик с опытом работы от трех лет в туристической компании может зарабатывать до 200 тыс. рублей ежемесячно.

Юрист первичного приема с опытом работы от трех лет может рассчитывать на зарплату от 200 тыс. рублей. Няня для новорожденного может зарабатывать в месяц до 200 тыс. рублей. Однако няня должна обладать хорошими знаниями французского языка.

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Репетитору по английскому языку частный работодатель готов платить от 120 до 200 тыс. рублей. В обязанности преподавателя входят помощь с освоением школьной программы и выполнением домашнего задания ученикам 1, 3 и 5-го класса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутинговой компании HeadHunter, число вакансий в России с работой в удалённом формате выросло в январе 2021 года на 57% по сравнению с декабрём прошлого года.

Ранее эксперты рынка труда составили список высокооплачиваемых вакансий в России. В него вошли «главный по сториз в компании», «инженер автоматизированного тестирования» и «менеджер по подбору персонала».

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