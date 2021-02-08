Казань, , 10:33 — REGNUM В Татарии уровень бедности составляет 7,4% (граждане с доходом ниже прожиточного минимума — 289 тыс. человек). В семи муниципальных районах уровень бедности выше, чем в среднем по республике. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты по РТ Эльмира Зарипова.

Наибольший уровень бедности зарегистрирован в Черемшанском районе — 14%. От 13,9% до 13,5% — в Кайбицком, Верхнеуслонском, Муслюмовском, Новошешминском, Атнинском, Тюлячинском.

Министр добавила, что в республике наметился рост численности рабочих вакансий с заработной платой сотрудников ниже минимального размера оплаты труда (с 1 января 2021 года МРОТ в РФ — 12 792 рубля).

Глава Татарии Рустам Минниханов поручил вопросы безработицы, борьбы с «серым рынком труда», эффективности трудоустройства держать на постоянном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 1 февраля текущего года в качестве безработных зарегистрировано 34 тыс. человек. Уровень безработицы на отчетную дату составил 1,7%.

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