Москва, , 10:47 — REGNUM Российские судебные приставы рассмотрели за минувший год 12,9 млн дел о взыскании задолженности в пользу банков, это на 2,4 млн больше, чем в 2019 году. Об этом пишет 9 февраля газета «Известия», ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Сумма задолженности выросла за год с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей. В ведомстве оперативно не ответили на вопрос, почему исполнительных дел и долгов стало больше.

Президент саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльман Мехтиев отметил, что прирост в делах произошёл из-за граждан, переставших платить по кредитам в 2019 году. Кредиторы, в свою очередь, стали активнее действовать через суд.

Финансовыми трудностями и снижением дохода граждан объясняются 70−80% дефолтов. Просроченные платежи примерно 8 млн заёмщиков достигли почти 900 млрд рублей. В среднем каждый год их число растёт на 500 тыс. человек, добавил он.

По данным Банка России доля просрочки дольше трех месяцев в сегменте потребительских ссуд выросла с 7,5 до 9%. При этом прирост потребительских кредитов в прошлом году составил 9,2% по сравнению с 20,9% в 2019 году.

В отчёте ЦБ о развитии банковского сектора говорится, что банки стали реже одобрять кредиты в условиях кризиса, связанного с пандемией. Граждане также стали осторожнее брать деньги в долг.

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