Сеул, , 10:26 — REGNUM Иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний на протяжении двух месяцев подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в январе текущего года чистый отток средств составил 2,6 трлн вон (~$2,3 млрд).

Доля иностранных инвесторов на финансовом рынке Южной Кореи составила 31,6%.

Отмечается, что инвесторы из стран Северной и Южной Америки продали акции на сумму 3,6 трлн вон (~$3,2 млрд), из стран Ближнего Востока — на 200 млрд вон (~$178 млн).

В январе текущего года иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму 3,7 трлн вон (~$3,3 млрд), а продали — 1,1 трлн вон (~$982 млн).