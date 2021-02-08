Москва, , 10:06 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского административных округах (ТиНАО) появится крупный деловой кластер, сообщили в Стройкомплексе.

Первую очередь делового кластера площадью около 400 тыс. кв. метров в поселении Сосенское рядом с деревней Мамыри уже начали проектировать. Приступить к строительству планируется в 2021 году.

Строительство в Новой Москве начнётся с возведения офисно-делового центра «Бизнес Сити» с подземным паркингом площадью 21 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство музейного фондохранилища в Новой Москве должно начаться в 2021 году.

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