Москва, , 09:48 — REGNUM По итогам 2020 года в бюджет Москвы поступило в виде налогов более 2,3 трлн рублей, сообщили 8 февраля ИА REGNUM в пресс-службе департамента финансов столицы.

«Дефицит бюджета Москвы в 2020 году превысил 137 млрд рублей», — отметили в пресс-службе.

Всего за год объём налоговых доходов составил 1,9%. Общий вес налоговых поступлений в структуре доходов бюджета составил 81,1%.

При этом в 2020 году произошло снижение неналоговых доходов бюджета Москвы на 8,1% по сравнению с 2019 годом. Их объём составил 254,2 млрд рублей.

Как сообщили ИА REGNUM, итоговый дефицит бюджета Москвы в 2020 году составил 137,4 млрд рублей.