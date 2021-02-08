Ижевск, , 09:37 — REGNUM В Удмуртии с 9 февраля стоимость проезда в пригородных и междугородных автобусах увеличится в среднем на 20%. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ» (Ижевское производственное объединение пассажирского автотранспорта).

Транспортники напоминают, что по-прежнему стоимость проезда будет зависеть от дальности поездки. «Цену билета и провоза багажа/ручной клади на конкретном маршруте и между конкретными остановками пассажиры могут узнать у кондуктора/водителя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркнули в транспортном предприятии, стоимость проезда на пригородных маршрутах в Удмуртии последний раз менялась шесть лет назад.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года комиссия минстроя Удмуртии утвердила новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Тариф вырос сразу на 25%. Теперь стоимость проезда составляет 25 рублей при оплате наличными и 19 рублей — при оплате картой «Мир», 23 рубля — при оплате транспортной или банковской картой. С просьбой о повышении тарифов на проезд неоднократно выступали предприятия-перевозчики ИжГЭТ и ИПОПАТ.

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