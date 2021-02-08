Оренбург, , 09:34 — REGNUM Число открытых оренбуржцами индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло вдвое по сравнению с началом 2021 года. По итогам 2020 года жители региона открыли 45,8 тыс. ИИС, сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Отделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центробанка России.

Только в декабре число индивидуальных инвестиционных счетов увеличилось на 2,6 тысячи. По количеству ИИС Оренбуржье занимает 23 место в Российской Федерации и седьмое — среди регионов ПФО.

В целом по стране число открытых индивидуальных инвестиционных счетов достигло 3,6 млн, оборот по ним составил 149,5 млрд рублей.

Управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк отметил, что приток частных инвесторов на фондовый рынок — это положительный фактор, прежде всего, для экономики. Вместе с тем он подчеркнул: «Важно, чтобы инвестор понимал: в отличие от банковского вклада инвестированные средства не застрахованы государством, доходность по ним не гарантирована и зависит от выбранной стратегии инвестирования».