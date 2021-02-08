Москва, , 09:33 — REGNUM Итоговый дефицит бюджета Москвы в 2020 году составил 137,4 млрд рублей. Об этом 8 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе департамента финансов столицы.

По итогам 2020 года доходы столичного бюджета составили примерно 2,9 трлн рублей, расходы превысили 3 трлн рублей. Разница между двумя показателями оказалась на уровне 137,4 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что финансирование дефицита проводилось при помощи собственных средств, заимствования не проводились. При этом размер государственного долга в течение года оставался неизменным — 30 млрд рублей.

«Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 января 2021 года составил 1,2% от объема запланированных собственных доходов бюджета», — рассказали в департаменте.