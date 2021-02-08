Москва, , 09:32 — REGNUM В 2020 году автолюбители России приобрели подержанные авто на сумму 2,94 трлн рублей. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, выступая на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка — 2020».

По его данным, продажи подержанных машин оказались в прошлом году на 12% выше аналогичного результата предшествующего года. Также он отметил, что выручка, полученная с реализации новых легковых автомобилей в прошлом году, составила 2,5 трлн рублей.

На вторичном авторынке страны на массовый сегмент пришлось 74% (2,17 трлн рублей) от общей суммы, вырученной за все проданные машины с пробегом. Это на 11% больше, чем в 2019 году. Остальные 26% (770 млрд рублей) пришлись на подержанные премиальные автомобили. Здесь рост выручки составил 17%.

Напомним, продажи мотоциклов на вторичном рынке России в прошлом году упали на 2%, до 87 тыс. единиц. Сокращение реализации мотоциклов в стране произошло впервые с 2015 года.

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