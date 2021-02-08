Москва, , 09:13 — REGNUM Нефтяной рынок 5 февраля продолжил пребывание в зоне комфорта. Цена нефти североморской марки Brent выросла на 0,95% до $59,31 за баррель, а цена техасской WTI прибавила 1,1%, подорожав до $56,82 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Сегодня, 8 февраля, с утра рост продолжается: баррель Brent вырос в цене на 0,8% до $59,78, а баррель WTI подорожал ещё на 0,88% до $57,32.

А на утренних торгах на лондонской бирже ICE цены на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,11%, до $60 за баррель

Рост нефтяного рынка происходит, вероятно, на сообщениях зарубежных СМИ о том, что Джо Байден планирует вновь вернуться к переговорам с Ираном по ядерной сделке, но пока не готов отменять введённое ещё при Дональде Трампе эмбарго на иранскую нефть.

Дополнительный позитивный фон нефтяному рынку создают недавно введённые Байденом ограничения для нефтяной индустрии США, включая запрет выдачи новых лицензий на бурение на федеральных землях и морском шельфе.

Тем временем, при высокой цене на нефть сланцевая индустрия продолжает понемногу оживать. По данным Baker Hughes, количество активных нефтедобывающих платформ за прошлую неделю увеличилось на четыре единицы, до 299.

Сегодня у цены Brent есть хорошие шансы продолжить рост выше $60 за баррель, и в этом случае для Brent будет возможно продолжение роста до $63. На сегодня прогноз по цене Brent — $59−61 за баррель.

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