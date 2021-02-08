Токио, , 09:12 — REGNUM По итогам января 2021 года автодилеры в Японии реализовали 208 279 новых машин (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см). Об этом сообщается в отчёте Японской ассоциации автодилеров (JADA).

Таким образом, в прошлом месяце японские автодилеры продали на 8% больше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в прошлом году дилеры в общей сложности продали в Японии 2 478 832 новые машины (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.). Это на 12,2% меньше, чем в предшествующий год.

Также стоит отметить, что, по данным Японской ассоциации автодилеров, чаще всего в первый месяц 2021 года дилеры продавали машины марок: Toyota, Nissan и Honda.

Напомним, в 2020 году глобальные продажи марки Toyota составили 9,53 млн машин. При этом в России реализация машин японского бренда сократилась в 2020 году на 10,5%, до 113 915 единиц.

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