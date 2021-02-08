Ижевск, , 09:02 — REGNUM По данным Удмуртстата, за период с 25 января по 5 февраля, в Удмуртии наблюдается снижение цен на ряд продовольственных товаров. Об этом сообщил премьер-министр Ярослав Семенов.

Так, снизились цены на вермишель и муку. Не изменилась стоимость говядины, свинины, баранины, сливочного масла и подсолнечного масла, сметаны, молока, сыров и рыбы.

«В Удмуртии на сегодняшний день соглашения по стабилизации цен подписало почти 70% предприятий торговли. Это 2392 объекта. Здесь можно отметить Ижевск и Граховский, Селтинский районы, где процент подписавших соглашение превысил 86%, а также Кезский и Дебесский районы — там соглашения подписали более 92% объектов торговли», — отметил Семенов.

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил продолжить контролировать цены на продукты питания в еженедельном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи с главой Удмуртии отметил, что власти республики предпринимают взвешенные решения для регулирования цен на продовольствие. Он указал, что темп роста цен на продукты питания в республике ниже среднего показателя по стране.