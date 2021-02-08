Тбилиси, , 09:02 — REGNUM В Грузии с 8 февраля отменён запрет на работу продуктовых и вещевых рынков. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

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Сообщается, что ограничение отменили для открытых и крытых рынков. Работать им можно будет только в будние дни.

Руководство рынков должно обеспечить меры по профилактике пандемии. Продавцы должны быть в защитных масках, 20% из них должны проходить тестирование на коронавирус раз в две недели. На входе в рынок необходимо организовать термоскриниг.

«Начинается период спасения бизнеса. Дезинфекционные работы будут проводиться ежедневно. Если учесть, что сейчас февраль, а это неторговый период, то большого притока посетителей не будет и ситуацию получится хорошо контролировать», — сказал журналистам по директор крупнейшего рынка в Грузии «Лило Молл» Георгий Кварацхелия.

Напомним, рынки в Грузии были закрыты в рамках профилактики пандемии с 28 ноября 2020 года. В период с 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 года власти разрешили открыться непродовольственным магазинам и торговым центрам, но рынков это не коснулось.

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