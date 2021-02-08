Москва, , 08:54 — REGNUM На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 машин с электромотором. Об этом сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, выступая на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка — 2020».

Таким образом, число электрокаров в стране за год увеличилось на 71%. Целиков сообщил, что больше всего в стране зарегистрировано электрокаров Nissan Leaf — 83% от всех электромобилей в РФ. В числовом выражении в России насчитывается чуть более 9 тыс. экземпляров этой модели. При этом 97% из них праворульные, а около 60% зарегистрировано на Дальнем Востоке и в Сибири.

Также более 6% от всех электрокаров в России относятся к марке Tesla. Сюда входят модели: 3, S, X, Y. В общей сложности их в стране почти 700 экземпляров. Еще около 4% — это Mitsubishi i-MiEV (400 ед.).

Всего на начало текущего года в России продаются 18 моделей электрокаров 14 различных марок.

Напомним, в прошлом году российские автолюбители купили 687 новых электромобилей. Это на 95% больше, чем в 2019 году, когда были проданы 353 машины с электромотором.

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