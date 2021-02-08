Пермь, , 08:46 — REGNUM В январе 2021 года благодаря земельным аукционам бюджет Перми пополнился на сумму более 9 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

И.о. заместителя главы администрации города Елена Гонцова отметила, что интерес к выставляемым на торги земельным участкам достаточно высок. Спросом пользуются как площадки для коммерческой деятельности, так и участки для строительства индивидуального жилья. В отдельных случаях участники торгов готовы платить намного больше начальной цены. «Мы рассчитываем, что такая положительная для нашего города тенденция сохранится в течение всего года», — сказала она.

В январе на торги выставляли 12 земельных участков, из них реализовано семь: пять участков — под индивидуальное жилищное строительство, один участок под гаражи и ещё один — под промышленные и складские объекты. Общая площадь переданных в аренду земель составила 7452 квадратных метра.

Только два из семи реализованных участков переданы в аренду по начальной цене. В остальных случаях начальная цена превышена. Например, стоимость аренды одного из земельных участков, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, во время аукциона увеличилась в 7,5 раза: с 74 до 560 тысяч рублей.