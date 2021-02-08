Хабаровск, , 07:42 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края удовлетворил иск прокурора Нанайского района и привлёк к административной ответственности краевое государственное бюджетное учреждение «Фармация» министерства здравоохранения Хабаровского края. Учреждение оштрафовали на 50 тыс. рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

В материалах дела уточняется, что проверка прокуратуры выявила нарушение «лицензиатом лицензионных требований», выраженное «в отсутствии товара, включённого в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (дексаметазон, осельтамивир)».

"Суд приходит к выводу о том, что в материалы дела представлены достаточные доказательства, свидетельствующие о нарушении КГБУ «Фармация» лицензионных требований, образующем событие административного правонарушения по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ», — отмечается в решении судьи.

Напомним, иск был подан в конце декабря 2020 года. Учреждение создано в январе 2019 года. Его уставный капитал — 5 млн рублей. Компания выступала поставщиком по свыше 80 госконтрактам и заказчиков более 250 контрактов.