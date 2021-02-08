8 февраля 2021 | Время чтения 10 мин

Шесть компаний смогут рассчитывать на налоговые преференции и безвозвратную субсидию от государства.

Анастасия Степанова, , 07:49 — REGNUM В феврале 2021 года правительство России утвердило перечень инвестиционных проектов с государственной поддержкой в Арктике. В список попали шесть инвесторов, которые смогут претендовать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. ИА REGNUM проанализировало список бенефициаров проектов и обнаружило у некоторых «прописку» в офшорах.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своём обращении 25 марта 2020 года предложил для тех, кто «выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%». Был задан курс на деофшоризацию. Уже 1 января 2021 года вступили новые правила налогообложения в рамках соглашений с Кипром, Мальтой и Лихтенштейном. Они направлены на борьбу с уклонением от налогообложения по схемам, при которых существенная часть доходов российских бенефициаров выплачивалась через кипрскую юрисдикцию. Вместо ранее действовавших правил, позволявших снизить налог на выплаты дивидендов в пользу резидентов этих стран из России до 5% или 10%, а на проценты по займам — до 0%, положение установило новый режим налогообложения. Ставка составляет 15%, но сделан ряд исключений.

Карта размещения опорных зон развития

Постановление и инвестпроекты с господдержкой

Постановлением №209-р за подписью Михаила Мишустина был утверждён перечень инвестиционных проектов с государственной поддержкой в арктической зоне. Все проекты — крупные. Три из них ориентированы на разработку и освоение месторождений, два — на транспортную инфраструктуру, а один — на создание рыбоводного хозяйства.

Ожидаемый объём инвестиций от проектов — более 200 млрд рублей. Сами инвесторы смогут рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Потратить средства можно на новую инфраструктуру для промышленных объектов. Доступны меры поддержки компаниям, инициативы которых оцениваются в сумму от 300 млн рублей, гарантируют покрытие субсидии в виде налоговых поступлений в срок до десяти лет и создание рабочих мест за счёт запуска новых производств или модернизации имеющихся.

Таким способом планируется повысить «инвестиционную привлекательность Арктики».

Статус резидента также предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых преференций.

Завод Норильского никеля. Россия (сс) Hans Olav Lien

Проекты и их бенефициары: при чём тут «Норникель»?

В свете ситуации вокруг «Норникеля», чей «дочерний» актив проиграл иск Росприроднадзору на сумму 146,17 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, интересен один из участников списка — ООО «Северная звезда».

Эта компания фигурирует в списке правительства как инициатор проекта по освоению Сырадасайского месторождения каменного угля. Ранее юрлицо связывали именно с «Норникелем». Будучи «дочкой» компании Владимира Потанина, «Северная звезда» в 2008 году приняла участие в аукционе на доразведку и разработку Сырадасайского месторождения. Победителем её признали на втором шаге аукциона, когда прозвучала цена 33,6 млн рублей. Так, ООО, созданное за два года до тендера, получило право разработки крупного месторождения каменного угля.

Норильская ТЭЦ-2

По открытым данным, в 2017 году фирма перешла к международной частной инвестиционной корпорации AEON, которой руководит другой фигурант из списка Forbes Роман Троценко.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Северная звезда» была учреждена в октябре 2006 года. На сегодня её уставный капитал превышает 589,707 млн рублей. «Прописан» актив в Норильске, специализируется на добыче и обогащении железных руд. Собственник с сентября 2018 года — акционерная компания с ограниченной ответственностью «Инпатениксо холдингс ЛТД» с Кипра.

Офшорная фирма создана в марте 2007 года. Конечный бенефициар неизвестен, но, между тем, в ноябре 2020 года на встрече красноярского губернатора Александра Усса с Романом Троценко стороны обсуждали именно проект по строительству Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов, упоминая «Северную звезду».

Александр Усс Sobranie.info

Управляет активом, по данным ЕГРЮЛ, московское ООО «УК «Северная звезда». Эта фирма создана в апреле 2018 года для консультирования в коммерческой деятельности. Уставный капитал общества — 20 тыс. рублей. Врио директора с сентября 2019 года — Андрей Исаев. Владельцы фирмы — Сергей Ченчиков (75% доли) и Александра Захарова. Данные Ченчикова совпадают с данными заместителя генерального директора ОАО «Аэропорт Толмачёво», занимавшего эту должность в 2005 году. «Толмачёво» входит в дивизион «Новапорта» корпорации AEON.

Возвращаясь к проекту в Арктике. Лицензия ООО «Северная звезда» выдана до 31.12.2033 года. В проект компания планирует до 2024 года инвестировать 45 млрд рублей.

По данным с сайта красноярской администрации, проект включает в себя угольный разрез, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый посёлок и морской угольный терминал «Енисей». Фирма взяла на себя обязательства до 2028 года обеспечить свыше 6 млрд рублей налогов и создать не менее 2 тыс. рабочих мест. В 2021 году на разрезе планируют начать добычу угля.

И о других проектах Арктики и их бенефициарах

В сфере добычи полезных ископаемых заявлены еще два проекта — «Федорова тундра» на территории Мурманской области и cтроительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» на острове Южный архипелага Новая Земля Архангельской области.

Первый проект — создание горно-металлургического комбината, включающего два карьера для добычи руды и обогатительную фабрику. Проект направлен на производство медно-никелевого концентрата с платиноидами и штейна медно-никелевого с платиноидами производительностью 16 млн тонн руды в год. Инициатор — АО «Федорово Рисорсес».

По данным из реестра лицензий, АО с мая 2004 года имеет лицензию на геологическое изучение и последующую добычу медно-никелевых руд с платиноидами на участке недр Федорово-Панские тундры (западная часть габбро-норитового массива). Срок её действия — до 31 декабря 2034 года.

Панская тундра

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо учреждено путём реорганизации ЗАО «Интернэшнл Рисорсес» в ноябре 2003 года. С апреля 2020 года директором компании является Александр Цикин.

В мае 2020 года РБК сообщило, что крупнейший мировой золотодобытчик Barrick Gold из Канады продал лицензию, а покупателями стали «Ростех» и Олег Селезнев, проработавший 15 лет директором Челябинского трубопрокатного завода.

АО «Федорово Рисорсес» в июне 2020 года в Мурманской области учредило геологоразведческое ООО «Федорово Рисорсес Апатиты». Руководит им с октября 2020 года Алексей Гостевских. Последний также является руководителем ряда компаний, созданных в 2019—2020 годы. В их числе и ООО «Федорово Холдинг», учрежденное в ноябре 2019 года для деятельности холдингов. Владельцы этого актива — ООО «Федорово минералз» с долей 74,9% (создано в 2019 году, владельцы — Гостевских и Олег Селезнев с долей 99%) и ООО «РТ-Развитие бизнеса» госкорпорации «Ростех».

Ещё один проект Арктики, попавший в список правительства — cтроительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» реализует АО «Первая горнорудная компания». Проект предполагает создание горнодобывающего предприятия для добычи и переработки свинцово-цинковых руд производительностью 3,5 млн тонн руды в год, строительство причальных сооружений для отгрузки готовой продукции. Срок его реализации — 2021—2025 годы. В реестре Роснедр за активом закреплена лицензия, выданная в августе 2016 года и действующая до 1 мая 2034 года.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Первая горнорудная компания» учреждено в июне 1998 года. Прописана компания в Архангельске. Директор с декабря 2018 года — Сергей Незамаев. По данным с сайта компании, она входит в урановый холдинга «АРМЗ» (АО «Атомредметзолото»).

Интересен ещё один фигурант списка — ООО «Русское море — Аквакультура», которое планирует построить смолтовый завод в районе пос. Ретинское Мурманской области. Проект планируется реализовать за 2021—2024 годы, создав закрытое бассейновое рыбоводное хозяйство по производству посадочного материала лосося и форели объемом до 7 млн особей в год.

Компания «Русское море — аквакультура», принадлежащая ООО «Аквакультура», попала в медиаповестку страны в связи со скандалом. В декабре 2020 года жители Сегежского района Карелии обнаружили «кровавые реки», которые оказались жидкими отходами от переработки рыбы с местного форелевого хозяйства. Минприроды позднее обратилось с иском о запрещении деятельности производственной площадки.

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Ещё один фигурант списка инвесткомпаний с господдержкой — это ООО «Морской терминал Тулома», которое планирует построить в 2021—2023 годы специализированный терминал навалочных грузов в морском порту Мурманск. Терминал ориентирован на перевалку минеральных удобрений и апатитового концентрата объемом до 6 млн тонн в год.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Морской терминал Тулома» учреждено в августе 2019 года. Уставный капитал — 5 млн рублей. Директор — Дмитрий Сухоносов. Владельцы — ООО «Роквелл капитал» с долей 50% и «Капстан холдинг лимитед», созданное на Кипре в ноябре 2003 года.

Замыкает список правительства — ООО «Норд Стар», которое планирует в 2021—2022 годы построить на территории Кандалакшского района Мурманской области морской порт и нефтебазу (порт «Витино»). В плане — «введение в эксплуатацию портового терминала, осуществляющего перевалку нефтепродуктов», а также «достижение грузопотока нефтепродуктов через порт Витино в размере не менее 4 млн тонн в год». В ЕГРЮЛ несколько компаний с таким названием, в том числе оформленных в Кандалакшском районе, но в июле 2020 года «Интерфакс» сообщал о том, что инициатор проекта порта «Витино» контролируется АО «БТА Банк».

В ЕГРЮЛ «Норд Стар» с 90% доли в нём АО «БТА Банк» создано в апреле 2020 года для транспортной обработки грузов. Уставный капитал фирмы — более 322 млн рублей. Директор с августа 2020 года — Денис Мартынов. Владелец 10% — АО «РК-Инвест».