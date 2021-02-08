Пекин, , 06:40 — REGNUM Отгрузки 5G-смартфонов в Китае достигли 167,5 млн единиц в 2020 году, что составляет около половины от поставок всех смартфонов в стране за год, сообщает агентство Синьхуа.

В четвертом квартале 2020 года Китай отгрузил 60,1 млн единиц 5G-смартфонов, при том, что за весь год всех смартфонов было отгружено суммарно 325,7 млн единиц. Это на 11,2% ниже в годовом исчислении.

Отгрузка смартфонов в четвертом квартале выросла на 0,3% в годовом исчислении, составив 86,4 млн единиц. Компания Huawei продолжила доминировать на внутреннем рынке мобильных телефонов Китая с долей 38,3% на прошлый год. Отгрузки телефонов компании достигли 124,9 млн единиц.

Еще два китайских производителя Vivo и OPPO заняли 17,7% и 17,4% доли рынка соответственно. За ними следует компания Xiaomi с их 12% долей.

Компания Apple осталась единственным поставщиком из первой пятерки, который добился годового роста на китайском рынке благодаря выпуску iPhone 12 и обеспечению высокого спроса на iPhone 11.