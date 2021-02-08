Пекин, , 06:31 — REGNUM Швейная промышленность Китая зафиксировала снижение прибыли и доходов в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, прибыль крупнейших швейных предприятий Китая достигла в 2020 году 64,04 млрд юаней (около $9,9 млрд) в прошлом году, что на 21,3% меньше в годовом исчислении.

В то же самое время, суммарная операционная выручка таких компаний просела на 11,3% в годовом исчислении до 1,37 млрд юаней. Производство швейного сектора Китая достигло 22,37 млрд единиц продукции в 2020 году, что на 7,7% ниже в годовом исчислении.