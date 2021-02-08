Пекин, , 06:26 — REGNUM Крупнейший продовольственный гигант Китая компания COFCO обеспечил в 2020 году выручку более 500 млрд юаней (около $77,27 млрд), что является историческим показателем, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем прибыли компании составил 20 млрд юаней в 2020 году, в то время как выручка в 2019 году составила 498,4 млрд юаней. Председатель COFCO Лью Цзюнь заявил, что подобные результаты в прошлом году компании дались нелегко, поскольку ей пришлось прилагать серьезные усилия для сдерживания коронавируса.

С февраля по март прошлого года, когда эпидемия в стране была на пике, COFCO поставила на рынок Китая почти 1,8 млн тонн риса, муки и продукции из пищевого масла, 8,61 млн лицевых масок, а также 100 тыс. тонн медицинского спирта и антисептика.

В 2021 году COFCO сосредоточится на бизнесе в сфере сельского хозяйства и производства зерна, продуктов питания, финансовых услуг и недвижимости, а также займется реализацией своего трехлетнего плана реформ, сообщает руководство компании.