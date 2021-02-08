Куньмин, Китай, , 06:20 — REGNUM Экспорт сельскохозяйственной продукции китайской провинцией Юньнань на юго-западе страны вырос до 3,24 млн тонн в 2020 году, что на 16,4% больше, чем годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем импорта в денежном измерении вырос на 8,9% в годовом исчислении до 36 млрд юаней (около $5,57 млрд). В частности, провинция экспортировала 1,34 млн тонн фруктов на сумму 18,36 млрд юаней в прошлом году, что на 24,8% и 23,9% соответственно больше в годовом исчислении.

Экспорт овощей достиг 1,36 млн тонн на сумму 10,68 млрд юаней, что на 15,3% и 5,4% соответственно больше в годовом исчислении. Провинция также является вторым в мире по величине торговым центром срезанных цветов. Их экспорт достиг 17 тыс. тонн или на 33,4% больше в годовом исчислении.