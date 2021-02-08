Владивосток, , 05:37 — REGNUM Специалисты агентства по рыболовству в Приморье подсчитали объёмы рыбы, которая зайдёт на нерест в реки края в этом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ожидается подход почти 700 тонн красной рыбы — нерест тихоокеанских лососей начнётся в июне. Рыба зайдёт в крупные реки Барабашевку, Киевку, Аввакумовку, Самаргу, Большую Уссурку.

«Прогнозируемые объёмы добычи тихоокеанских лососей в Приморье — 692 тонны. Из них — 170 тонн горбуши, кеты — 487 тонн, симы — 35 тонн», — уточнили специалисты.

Горбуша входит в социальную программу «Приморская рыба», инициированную губернатором края Олегом Кожемяко в 2019 году. Килограмм этой самой популярной красной рыбы жители края могут приобрести за 118 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке цены на минтай упали практически на 10%. Это стало возможным благодаря запрету на экспорт рыбы в Китай из-за пандемии коронавируса, а также активному промыслу.