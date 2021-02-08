Тюмень, , 05:22 — REGNUM В Тюмени собираются продать или перевезти Музей частных коллекций. Об этом порталу 72.ru сообщил его руководитель Гай Першинг.

Как пояснил собеседник издания, музей не заключил вовремя соглашение с энергосбытовой компанией «Восток». Согласно договору, департамент имущественных отношений Тюменской области, забирает помещение культурного учреждения по решению Арбитражного суда. На данный момент проходит апелляция в Омске.

Гаю Пешингу уже предложили перевезти Музей частных коллекций в Санкт-Петербург или Екатеринбург. Рассматривается и вариант продажи. Отмечается, что музей был создан 20 лет назад и насчитывает десятки тысяч произведений искусства и памятников мировой культуры.