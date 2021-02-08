Чанчунь, Китай, , 04:35 — REGNUM Ведущий китайский автопроизводитель FAW Group Corporation продал 420 458 автомобилей в январе, что на 18,9% больше в годовом исчислении, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Автомобилей собственного бренда компании Hongqi было продано 32 526 единиц в прошлом месяце, что на 157,5% больше в годовом исчислении. Совместные предприятия корпорации FAW-Volkswagen и FAW-Toyota также показали рост продаж и производства.

Более 79 тыс. единиц грузовиков Jiefang было продано за прошедший месяц, что на 27% больше в годовом исчислении.

В 2020 году FAW Group продала 3,7 млн автомобилей, что на 7,1% больше, чем в 2019 году. Компания планирует продать более 6 млн автомобилей в 2025 году. То есть темпы роста продаж в среднем в год до этого времени у компании должны составить 8%.

Компания FAW была основана в столице провинции Цзилинь городе Чанчуне на северо-востоке Китая в 1953 году. Компания считается колыбелью китайской автомобильной промышленности.