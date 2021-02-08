Куньмин, Китай, , 04:28 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Юньнань на юго-западе Китая вырос в 2020 году благодаря целом ряду мер поддержки, сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.

Объем внешней торговли Юньнани вырос на 15,4% в годовом исчислении до более чем 268 млрд юаней (около $41,4 млрд) в 2020 году, сообщили в таможне столицы региона города Куньмина.

Объем экспорта вырос на 46,4% в годовом исчислении до 151,88 млрд юаней, в то время как импорт просел на 9,7% в годовом исчислении до 116,16 млрд юаней.

Объем торговли со странами АСЕАН, которые остаются крупнейшим торговым партнером провинции, вырос на 7,6% в годовом исчислении до более чем 123 млрд юаней. Торговля со странами «Пояса и пути», США и ЕС также выросла в объемах.

Частные предприятия провинции показали выдающиеся результаты в прошлом году. Их суммарный объем импорта и экспорта достиг почти 153,18 млрд юаней, что ан 39,6% больше в годовом исчислении.