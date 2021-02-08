Тамбов, , 03:48 — REGNUM Испытывающий трудности футбольный клуб «Тамбов», которые выступает в Российской премьер-лиге, банкротит своё юрлицо. В арбитраж Тамбовской области поступил банкротный иск к некоммерческого партнерству «Футбольный клуб «Тамбов». Заявление к производству пока судом не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иск к клубу

Исковое заявление в арбитраж поступило 2 февраля 2021 года. Сумма заявленных претензий составляет 322 449 677,52 рубля. Детали дела пока неизвестны, но на сегодня у клуба есть существенные долги по заработной плате.

Напомним, ранее стало известно о финансовых трудностях, которые испытывает клуб. В феврале 2021 года стало известно, что для поддержки «Тамбова» порядка 51 млн рублей выделит Российская премьер-лига. В комментариях РИА «Новости» Ольга Коновалова отметила, что может быть клуб поборется за сохранение места в Российской премьер-лиге, но тут же добавила, что этот вариант «только вариант с переездом в другой регион». Этому предшествовало заявление тамбовского губернатора Александра Никитина о невозможности сейчас финансировать клуб из бюджета.

Известно, что если клубу удастся найти средства на погашение долгов, то он отзовёт иск о собственном банкротстве.

Ранее сообщалось, что судьбу клуба решат 8 февраля 2021 года. На эту дату назначено собрание.