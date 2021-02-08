Екатеринбург, , 03:23 — REGNUM Арбитраж Свердловской области 1 марта 2021 года начнёт рассматривать многомиллионный иск к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», которое входит в дивизион госкорпорации «Ростех», передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 29 января 2021 года от ПАО «Уралхимпласт». 5 февраля дело к производству принял судья Коликов. Сумма претензий к ответчику составляет 16 262 972,64 рубля. Детали спора пока неизвестны. В тот же день с иском обратилось и ПАО «Ростовский оптико-механический завод», требуя взыскания 15 921 806,11 рубля. Это дело начнут слушать 30 марта.

Помимо этого, на 15 марта также назначено рассмотрение иска «Уралхимпласта» к заводу на сумму 15 203 335,26 рубля.