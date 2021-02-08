Москва, , 03:04 — REGNUM Сегодня, 8 февраля 2021 года, кредиторам «лопнувшего» «РАМ Банка» продолжат выплачивать долги. Дополнительные средства в размере почти 375 млн рублей направит на эти цели госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сообщение АСВ.

Дополнительной суммы будет достаточно для закрытия претензий первой и второй очередей кредиторов банка-банкрота, оставшегося без лицензии в июле 2019 года, а также частично закрытия требований третьей очереди — почти на 34%. На начало января 2021 года у банка были установлены долги перед 52 кредиторами на общую сумму 658,201 млн рублей.

Напомним, к моменту отзыва лицензии у банка, занимавшего по размеру активов 296-е место в банковской системе РФ, были обязательства на сумму 2,399 млрд рублей. Из них на вклады граждан и индивидуальных предпринимателей приходилось 511,28 млн рублей. Такие данные фигурировали в бухгалтерском балансе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди причин отзыва лицензии и последующего банкротства «РАМ Банка» регулятор называл «схемные» сделки, крайне низкую диверсифицированность кредитного портфеля, который был представлен крупными ссудами, выданными узкому кругу компаний. Фирмы-заёмщики занимались торговлей зерновыми культурами, а зерно выступало обеспечением. Так, на балансе компании-кредитора появился существенный объём низкокачественного ссудного долга и непрофильных активов в виде зерна.

Отметим, дополнительное финансирование на расчёты с кредиторами будет направлено и по линии другого банка — «Преодоление». АСВ выделит 61,77 млн рублей. Это полностью закроет долги. Выплаты начнут не позднее 20 февраля 2021 года.