Лхаса, Китай, , 02:48 — REGNUM Власти Тибетского автономного района на юго-западе Китая обещают помочь 700 тыс. фермеров и пастухов найти работу в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным департамента трудовых ресурсов и социальной защиты, ожидается, что новые рабочие места смогут обеспечить более доход на уровне более 5 млрд юаней (около $773 млн). Тибет обещает принять твердые меры обеспечения фермеров и пастухов работой в этом году, поскольку эти группы людей являются костяком рабочей силы региона.

Меры будут включать в себя инвестиции в проекты, а также развитие характерных отраслей среди прочего.

Местным фермерам и пастухам будет предложено более целенаправленное обучение профессиональным навыкам, а уже после обучения будет трудоустроено более 60 тыс. человек.

Чтобы побудить фермеров и пастухов найти работу за пределами региона, Тибет планирует поднять проездные выплаты для этой группы населения с 1 000 до 2 000 юаней.