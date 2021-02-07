Брюссель, , 18:13 — REGNUM Рост ВВП стран Евросоюза в 2021 году составит 4%, считает председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Мы по-прежнему убеждены в том, что 2021 год станет годом восстановления экономики: оно было отложено, но не подорвано», — сказала она в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Она уточнила, что рост ВВП ожидается примерно к середине 2021 года, «хотя неопределенность сохраняется». В этом году следует ожидать роста ВВП на уровне 4% или ниже, подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Поуль Томсен заявил, валовой внутренний продукт Евросоюза вернется к докризисному 2019 году только в 2022 году.

По его словам, по итогам 2020 года экономический спад в ЕС составит 9,3%, в 2021 году ожидается рост на 5,7%, а возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году.