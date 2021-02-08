Ульяновск, , 06:06 — REGNUM В Ульяновской на капитальный ремонт шестикилометрового участка федеральной трассы М-7 «Волга» выделено более 922 млн рублей. На проведение работ предусмотрено более 1,5 лет. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор»). Объект закупки: «Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Ульяновск на участке км 199+000 — км 205+000, Ульяновская область». Речь идёт об участке протяжённостью почти 6 км.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 922 072 938 рублей, на 2021 год предусмотрено 279 737 853 рубля, на 2022 год — 642 335 085 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

При определении победителя будут учитывать предложенную цену (значимость критерия 60%), а так же квалификацию участников закупки, опыт работы, деловую репутацию, наличие специалистов (40%). Заявки прекратят принимать 1 марта.

При подписании данного контракта работы должны быть выполнены с 1 апреля 2021 года по 30 ноября 2022 года.