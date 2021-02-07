Ашхабад, , 15:52 — REGNUM Председатель агентства «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии» — ред.) Довран Сабуров 6 февраля в ходе рабочего совещания по развитию транспортно-коммуникационного комплекса получил от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова строгий выговор «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки», сообщили в эфире информационной программе «Ватан» туркменского телевидения.

Глава республики отметил, что государство предпринимает все меры, которые необходимы для поддержки отрасли. Вместе с тем Бердымухамедов заявил о необходимости находить собственные эффективные способы адаптации гражданской авиации к работе в новых условиях.

Он уточнил, что речь идет о широком внедрении цифровых технологий, которые позволят обеспечить высокие стандарты качества, безопасности, комфорта как пассажирских, так и грузовых авиаперевозок на международных направлениях и внутри страны.

В числе конкретных поручений Бердымухамедов выделил необходимость изучить и применить позитивный мировой опыт на выше обозначенных направлениях.

Напомним, Туркмения до 1 марта 2021 года в связи со сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой продлила срок действия отмены всех международных авиарейсов. Впервые Туркмения приостановила регулярные международные авиаперевозки в марте 2020 года.