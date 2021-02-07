Ханты-Мансийск, , 07:29 — REGNUM В Югре противостояние УФАС по ХМАО и ГК «Сибпромстрой» грозит региону проблемами с реализацией госпрограммы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщают «Новости Югры».

Ветхое жильё Марина Каширская © ИА REGNUM

Застройщика ООО УК «Центр Менеджмент», который входит в ГК «Сибпромстрой», пытаются обвинить в сговоре с администрациями ряда городов Югры. По версии антимонопольщиков, местные власти помогали компании на протяжении нескольких лет выигрывать в аукционах на приобретение жилья для переселения людей из авариек. Антимонопольная служба оспаривает результаты 11 аукционов. Судятся с антимонопольщиками и застройщики.

В своё оправдание строители заявляют, что ГК «Сибпромстрой» является единственной в Югре компанией, которая продаёт жильё по расценкам, утверждённым региональной службой по тарифам. Другие застройщики реализуют квартиры по рыночным ценам.

«Мы продали администрациям муниципальных образований более 7 тысяч квартир. Это 352 тысячи квадратных метров жилья. Экономия бюджетных средств, таким образом, составила около пяти миллиардов рублей. Конечно, могли бы по лучшей цене реализовать с рынка. Так и делают другие застройщики, потому что это выгодно. Но ГК «Сибпромстрой» идёт навстречу органам власти», — прояснил ситуацию соучредитель компании Николай Сторожук.

Его слова подтвердили независимые эксперты из Сургутской торгово-промышленной палаты. Получается в итоге, из-за установленных властями Югры тарифов на приобретение жилья, муниципалитеты вынуждены заключать контракты с единственным поставщиком — другие застройщики не собираются продавать свою продукцию по низким ценам. Отмечается, что именно из-за невыгодной закупочной цены в Сургуте в 2020 году не состоялось ни одного муниципального аукциона на приобретение жилья для переселенцев из авариек.