Киев, , 23:07 — REGNUM Власти Украины разрабатывают программу по постепенному отказу от использования угля на период до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время видеобеседы с представителями Германии.

Уголь Peabody Energy, Inc

По его словам, украинские власти готовы к вызовам, которые стоят перед страной «в контексте зелёного перехода, декарбонизации экономики и необходимости реформирования угольного сектора и трансформации угледобывающих регионов».

На сегодняшний день, уточнил он, на Украине 61 угольный регион — это моногорода, которые привязаны к единому предприятию. Но властями страны уже разрабатывается программа по постепенному отказу от использования угля на период до 2030 года.

Эти регионы имеют старую инфраструктуру 60−80-х годов. Истощение и закрытие в будущем будут создавать социальную напряжённость, поэтому необходимо делать ряд стратегических шагов, чтобы социально обеспечить людей в этих регионах, резюмировал Шмыгаль, слова которого опубликованы на сайте украинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января главный диспетчер компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко на заседании Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг заявил, что запасы угля на тепловых электростанциях Украины снизились до исторического минимума (455 тысяч тонн).

О беспрецедентном исчерпании запасов угля в середине января сообщали в украинском министерстве энергетики и угольной промышленности. Тогда при наличии 623 тыс. тонн чиновники сообщали о том, что стране необходим уровень запасов в 1,5 раза больше.

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