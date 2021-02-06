Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг Российской Федерации на уровне ВВВ со стабильным прогнозом. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщается на сайте агентства.

Рейтинг ВВВ означает, что у экономики достаточный уровень кредитоспособности. данный рейтинг находится в нижнем сегменте инвестиционного класса.

Эксперты Fitch отметили, что российская экономика отражает надежность благодаря последовательной политике правительства. Также в агентстве считают, что протесты сторонников блогера Алексея Навального в России представляют краткосрочные риски для стабильности правительства, однако могут привести к увеличению бюджетных расходов.