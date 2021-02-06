Берлин, , 11:12 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Daimler выделит подразделение по производству грузовых автомобилей в отдельную компанию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Подразделение Daimler Trucks является крупнейшим в мире производителем грузовых автомобилей и автобусов. Руководство Daimler решило выделить это подразделение в отдельную компанию под давлением инвесторов.

Генеральный директор Daimler Ола Келлениус объяснила, что после выделения Daimler Trucks оставшиеся структуры компании будут переименованы в Mercedes-Benz (слияние Daimler-Motoren-Gesellschaft и Benz & Cie произошло ещё в 1926 году). Планируется, что отдельный бизнес Mercedes-Benz будет более привлекательным для инвесторов.

Келлениус отметила, что Mercedes-Benz также нарастит усилия в сфере электромобилей и автомобильного программного обеспечения. Она добавила, что разделение компаний также поможет повысить эффективность работы.

Решение о выделении Daimler Trucks в отдельную компанию должно быть утверждено на общем собрании акционеров. Ожидается, что оно будет проведено в конце третьего квартала 2021 года. В этом случае процедура разделения компаний может быть завершена к концу года.

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