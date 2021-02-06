Тюмень, , 09:25 — REGNUM Государственную поддержку в виде льготной ипотеки нужно не сворачивать, а трансформировать, чтобы обеспечить доступность жилья для широких слоёв населения и одновременно не допустить дальнейшего сокращения объёма предложения, считает руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Льготная ипотека была хорошим инструментом, актуальным в период пандемии, но за счёт того, что совпало очень много факторов, подогревающих спрос на недвижимость — снижение доходности банковских вкладов, нестабильная ситуация в экономике, ослабление курса рубля, расширение выплат по материнскому капиталу — мы наблюдаем существенное сокращение объёма ликвидного предложения», — отмечает Сергей Зайцев.

Эксперт приводит в пример Тюмень, где объём предложения на рынке первичного жилья снизился за 2020 год более чем на 10%, а в сегменте вторичной недвижимости с июля по декабрь — почти на 40%.

«Такая ситуация, когда динамика спроса выше, чем динамика прироста предложения, приводит к тому, что с рынка уходят в первую очередь наиболее недорогие варианты, а средняя цена демонстрирует активный рост. Это с одной стороны. С другой, высокий спрос обеспечивает развитие строительной отрасли и рост объёма предложения в долгосрочной перспективе. Без льготной ипотеки в 2020 году часть застройщиков могли бы уйти с рынка из-за низкого спроса, другая — существенно сократить планы по строительству, что спустя год-два привело бы образованию дефицита на рынке жилья и ещё более стремительному росту цен», — поясняет руководитель центра новостроек федеральной компании.

Вдобавок рост цен связан и с рядом иных причин — это и увеличение стоимости строительных материалов и металла, введение эскроу-счетов, рост курса доллара.

Кардинальная отмена льготной ипотеки без реализации комплекса мер, стимулирующих рост объёма предложения на рынке жилья и обеспечивающих его доступность для массового потребителя, может в долгосрочной перспективе снизить объём выводимого на рынок жилья и привести к ещё большому росту средней стоимости, за счёт сокращения объемов ввода на фоне снижения спроса и накопления эффекта отложенного спроса из-за более высоких ипотечных ставок, уточняет эксперт.

Сергей Зайцев «Как вариант, можно рассмотреть введение коэффициента «продаваемости» квартир в конкретном жилом доме. Если квартиры пользуются спросом и раскупаются — это говорит о том, что их стоимость абсолютно соответствует рыночной, а соотношение цена-качество оптимальное. Этот параметр может стать одним из основных в оценке стоимости реализуемой недвижимости. Застройщики, в определённый период достигающие высокой доли реализации квартир в конкретно взятом доме, должны быть замотивированы более низкими процентными ставками по кредитам и субсидированием со стороны государства. Речь идёт о дифференцированном подходе в кредитовании и субсидировании строительной отрасли, это будет стимулировать девелоперов снижать себестоимость строительства и цену квадратного метра для получения более дешёвых кредитов в будущем».

По его мнению, ипотечная политика должна быть понятной и прозрачной в долгосрочной перспективе, как для застройщиков, так и для потенциальных покупателей жилья. Это исключит всплески ажиотажного спроса и сделает развитие ситуации на рынке более равномерным и предсказуемым.

«Сейчас же, из-за неопределённости в перспективах, потенциальные покупатели квартир стараются успеть приобрести жильё в период действия льготной ипотеки, а застройщики, из-за риска отмены господдержки, более сдержано строят планы по выводу новых проектов на рынок», — объяснил ситуацию на рынке эксперт.

Сергей Зайцев подчеркнул, что дефицит ликвидного предложения отмечается сейчас во всех городах Уральского федерального округа, даже в тех, где объёмы ввода жилья традиционно находятся на относительно высоком уровне. Поэтому часть покупателей переориентируется на рынок вторичного жилья, другая находится в ожидании вывода на рынок новых проектов в феврале-марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова предложила свернуть в некоторых регионах России программу льготной ипотеки под 6,5% — продлить её лишь в тех регионах, где она подстегивает развитие жилищного строительства. Данное предложение вызвало дискуссию среди участников рынка.

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