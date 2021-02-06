Симферополь, , 07:56 — REGNUM Строительство опреснителя морской воды для Ялты будет стоить ориентировочно 3,3 млрд рублей, говорится в документах министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма.

Сегодня питьевая вода в Ялте подается по часам — утром и вечером. Причиной такого положения дел является нехватка запасов подземных вод. В декабре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ввиду отсутствия новых источников для города придётся построить опреснитель.

«В настоящее время разработан инвестиционный проект по объекту на сумму 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта — 2021 — 2023 годы», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что производительность этой установки составит 20 тыс. кубометров в сутки.

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