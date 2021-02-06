Париж, , 07:48 — REGNUM Автомобилестроительные компании Renault и Stellantis приостановили производство на некоторых заводах из-за проблем с поставками электронных микросхем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Электронные микросхемы широко используются в современных автомобилях, включая бортовые компьютеры, системы управления двигателем и поддержки водителя. Пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020 году привела к резкому росту спроса на микросхемы для компьютеров, ноутбуков и планшетов. Из-за этого многие производители полупроводников переориентировали свои мощности, сократив выпуск микросхем для автомобильной промышленности.

В конце 2020 года многие автомобилестроительные компании начали сокращать объёмы производства из-за нехватки полупроводников. Проблемы в цепочке поставок сохраняются и в 2021 году.

5 февраля представители Renault объявили о временной приостановке некоторых заводов во Франции, Марокко и Румынии. В компании Stellantis, образованной в результате слияния PSA и Fiat Chrysler, также решили приостановить производство на заводах в Германии и Испании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января вице-президент подразделения по производству микросхем памяти Samsung Хан Цзиньман предупредил, что резкий рост спроса на электронные микросхемы для автомобильной промышленности может привести к дефициту в цепочках поставок для производства смартфонов и планшетов.

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