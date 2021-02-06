Москва, , 07:35 — REGNUM Экспорт золота из России составил по итогам 2020 года $18,535 млрд. Об этом 5 февраля сообщила Федеральная таможенная служба РФ (ФТС).

Указанная сумма в 3,2 раза больше по сравнению с результатами 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января стало известно, что с января по ноябрь 2020 года в России было произведено 314,41 тонны золота, что на 22,85 тонны меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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