Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Долгосрочный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте сохранен на инвестиционном уровне «BBB». Об этом 5 февраля сообщает на своем сайте международное рейтинговое агентство Fitch.

«ВВВ» обозначает «достаточный уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу — стабильный.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Fitch объявило, что угроза сохранения антироссийских санкций со стороны США при новом главе Белого дома Джозефе Байдене останется высокой.

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