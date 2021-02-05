Москва, , 23:04 — REGNUM Минпромторг РФ поступает правильно, внося древесно-стружечные плиты (ДСП) в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля заявила депутат от «Партии Роста» в Совете Ямашинского сельского поселения, индивидуальный предприниматель в сфере мебельного производства Лариса Ковальчук.

«Считаю, что Минпромторг РФ поступает правильно, внося древесно-стружечные плиты (ДСП) в перечень существенно важных для внутреннего рынка товаров, экспорт которых при необходимости может быть временно ограничен или запрещен. Правительство же регулирует экспорт зерна. И, если происходит нехватка каких-то товаров или сырья в стране, то временный запрет экспорта необходим. На сегодняшний день у нас есть дефицит по некоторым цветам ЛДСП. С чем это связано, сказать не могу, но проблема существует, при этом наблюдается повышение цен сразу на 50%!» — рассказала она.

Ее поддержал депутат от «Партии Роста» в Совете Малошильнинского сельского поселения Тукаевского района, директор мебельной фабрики Алексей Западнов.

«Сырье надо оставлять в стране, потому что есть дефицит и цены поднялись. Например, мы нигде не могли найти белый двухсторонний материал МДФ (мелкодисперсионная фракция), до нового года не было белого ЛДСП. Соответственно на фоне этого данные материалы подорожали на 10−15%. В Татарии большая стройка, возводится много многоквартирных домов, а это значит, что надо много материала, чтобы меблировать квартиры. Поэтому часть сырья нужно оставлять в стране, в регионе, учитывая спрос строительного рынка», — сказал он корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что решение российских властей предусмотреть возможность временного запрета экспорта древесно-стружечной плиты (ДСП), а также щепок и стружки, вполне логичный шаг со стороны Минпромторга РФ.

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