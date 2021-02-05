Москва, , 23:03 — REGNUM Предложение о госконтроле межоператорских тарифов достаточно адекватное, считает председатель регионального отделения «Партии Роста» в Красноярском крае, бизнесмен Александр Толстоногов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 5 февраля, комментируя новость о том, что ряд крупных операторов РФ выступили против госрегулирования цен на пропуск голосового трафика.

«Думаю, что предложение о госконтроле межоператорских тарифов достаточно адекватное. Здесь может иметь место, во-первых, защита инвестиций государства в «Ростелеком» от возможных злоупотреблений со стороны операторов «большой тройки», являющихся больше коммерческими компаниями. Во-вторых, защита населения, так как межоператорские тарифы вносят свой вклад в ценообразование оказываемых операторами услуг. А связь является важной социальной составляющей нашей жизни. Здесь нужна стабильность и не нужны ценовые войны», — сказал Толстоногов.

Как пояснил предприниматель, положительные моменты данного решения — это снижение вероятности картельного сговора компаний для противодействия «Ростелекому» или другому оператору, иначе говоря, помещение всех в равные условия.

«С другой стороны, государство должно строго контролировать сами тарифы универсального оператора, насколько они обоснованы и не являются ли они завышенными, — добавил эксперт. — Иначе это приведет к увеличению цен для конечного потребителя и необоснованному росту прибыли всех операторов. Что касается сроков регулирования, думаю, они могут быть сколько угодно долгими. Основным условием является регулярный контроль действующих тарифов со стороны правительства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что государственное регулирование цен на пропуск голосового трафика может привести к очередному подорожанию услуг сотовой связи.

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