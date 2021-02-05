Саранск, , 21:19 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Мордовию глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ознакомился с продукцией промышленных предприятий региона. Выставочная экспозиция была организована в Доме правительства, сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

Здесь была представлена продукция кабельных и светотехнических предприятий, приборостроительных и машиностроительных компаний, а также производителей стройматериалов.

По итогам посещения выставки Мантуров заявил, что увидел в Мордовии хорошие примеры комплексного, кластерного подхода к развитию различных отраслей промышленности.

«Мы увидели это, посетив «ВКМ-Сталь» и «Биохимик», а также ознакомившись с продукцией, представленной на выставке. Если брать завод «ВКМ-Сталь», могу сказать, что это одно из самых современных металлургических производств в стране, эффективных во всех отношениях. Самые современные технологии там. То же самое касается и «Биохимика», который активно включился в работу по антиковидной тематике», — подчеркнул министр.

В свою очередь врио главы Мордовии Артём Здунов поблагодарил главу федерального ведомства за визит и поддержку всех направлений производства в регионе.

«Мы не только посетили предприятия, но и поговорили со всеми производственниками, причем сделали это неформально, со всей глубиной… И еще очень важно, что мы не ретушировали наши проблемы, а они тоже есть», — отметил руководитель республики, назвав в качестве проблемных «Лисму». Он добавил, что как только по этому предприятию будут выработаны конкретные предложения, они сразу же будут оглашены.

Как сообщало ИА REGNUM, на саранском заводе «Биохимик» министр принял участие в запуске новой производственной линии лекарств в ампулах. Кроме традиционных препаратов, таких как мелоксикам, дротаверин, кетопрофен, папаверин, здесь будут выпускаться и антикоагулянты, которые являются необходимой частью лечения коронавирусной инфекции. Ожидается, что на полную мощность по этим препаратам, а также по инъекционному дексаметазону линия выйдет в феврале-марте текущего года.

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