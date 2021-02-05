Милан, Италия, , 20:34 — REGNUM Объем розничных продаж в Италии в 2020 году сократился на 5,4% в сравнении с показателем 2019 года, сообщили в пятницу, 5 февраля, в национальной службе статистики Istat.

При этом объем розничных интернет-продаж вырос сразу на 34,6%, что объясняется карантином и режимом самоизоляции.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла миллиарды евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,8%, госдолг вырос более чем на 20% ВВП и приблизился к отметке в 160% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.