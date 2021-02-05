Москва, , 19:13 — REGNUM Потребительские цены в России в январе выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает 5 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Гипермаркет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инфляция в годовом выражении в январе ускорилась до 5,2% с 4,9% в декабре.

По данным Росстата, рост потребительских цен на 0,8% и более в минувшем месяце был зафиксирован в 22 субъектах Федерации. Наибольший рост отмечен в Дагестане — на 1,2%. Снижение цен зафиксировано в Амурской области — на 0,1%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

Читайте развитие сюжета: Витамины растут в цене. Овощи и фрукты резко подорожали в России в январе