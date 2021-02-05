Белград, , 19:05 — REGNUM Сербские угольные электростанции на протяжении десятилетий загрязняли весь регион огромным количеством выбросов, пишет портал Euraktiv Srbija.

По данным издания, выбросы токсичных веществ от электростанций, управляемых Elektroprivreda Srbije, в шесть раз превышают значения, разрешенные национальным и международным законодательством.

Утверждается, что, согласно данным портала META, информационного канала Европейского бюро по окружающей среде, сербские тепловые электростанции являются одними из крупнейших в Европе производителями диоксида серы и представляют опасность для здоровья и экономики всей Европы.

Хроническое загрязнение токсичными веществами от угля, распространяющеееся с Западных Балкан, повлияло, как говорится в тексте, на производительность труда в Европе: более 3047 госпитализаций и более 1,6 миллиона потерянных рабочих дней в ЕС и на Западных Балканах.

В самом ЕС 1418 госпитализаций и более 600 000 рабочих дней.

Портал META напоминает, что Сербия как часть Энергетического сообщества, созданного ЕС для построения интегрированного общеевропейского энергетического рынка со своими соседями, имеет юридическое обязательство сокращать выбросы от своих тепловых электростанций ниже уровня, определенного национальным планом сокращения выбросов. К концу 2027 года этот план должен привести выбросы устаревших сербских тепловых электростанций в соответствие со стандартами, установленными в директиве ЕС по промышленным выбросам.